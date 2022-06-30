Убившего и надругавшегося над щенком мурманчанина могут отправить на принудительное лечение

Единственный выживший щенок. Фото: скриншот видео

6 января в Мурманске задержали 32-летнего мужчину, который в неадекватном состоянии, под воздействием запрещенных препаратов, бегал по подъезду. Позже обнаружилось, что в своей квартире северянин жестоко убил трех щенков и ранил четвертого. У последнего нашли травмы как от надругательства.

В его отношения возбудили уголовное дело (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ) за жестокое отношение с животными. Во время следствия стало известно, что живодер мучил малышей с октября 2021 года по январь 2022 года.

- Учитывая, что согласно психолого-психиатрической экспертизе мужчина в силу своего психического состояния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими судом могут быть применены к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Главный прокурор региона утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Сейчас живодер содержится под стражей.

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