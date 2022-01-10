Стали известны подробности жестокого убийства щенков в Мурманске

Для выжившего щенка и его мамы ищут новый дом. Фото: ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. МУРМАНСК / vk.com/murmanpriut

На новогодних праздниках в Мурманске задержали 32-летнего мужчину. Полицию вызвали жильцы одного из домов на улице Коминтерна, когда увидели в подъезде неадекватно ведущего себя соседа.

Прибывшие на место полицейские нашли в квартире у мужчины трупы трех щенков, выжившего четвертого малыша и его мать передали волонтерам.

- У щенка на лапах присутствуют резаные раны, один разрез повредил скакательный сустав, отрезана крайняя плоть и выявлены признаки изнасилования, - рассказали в приюте для бездомных животных Мурманска.

Оказалось, что в момент задержания мужчина был в наркотическом опьянении.

- В настоящее время злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Трупы животных направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), - сообщила и. о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Для выжившего щенка и его мамы ищут новый дом.

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