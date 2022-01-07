Житель Мурманска жестоко расправился с тремя щенками в своей квартире

Малышу нужна помощь неравнодушных северян. Фото: vk.com/murmanpriut

В мурманском приюте для бездомных животных сообщили о страшной расправе над щенками. Мужчина жестоко убил трех малышей в своей квартире. Четвертый хвостик остался жив, ему и его матери срочно нужна помощь.

- Щенка и собаку определить некуда, муниципальные службы не работают. Я, к огромному сожалению, помочь не могу, - отметила руководитель приюта Оксана Анчишкина.

Тех, кто может помочь четвероногим друзьям, просят позвонить Оксане Львовне по номеру 8-921-271-93-93.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, 32-летнего мужчину задержали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru