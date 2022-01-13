Жестоко убившего щенков жителя Мурманска заключили под стражу

В отношении живодера возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 января в Мурманске задержали 32-летнего мужчину, который в неадекватном состоянии, под воздействием запрещенных препаратов, бегал по подъезду. Позже обнаружилось, что в своей квартире северянин жестоко убил трех щенков и ранил четвертого.

В отношении живодера возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли или страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель и увечье).

- Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска поддержано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в надзорном ведомстве. - У всех собак имеются множественные как внешние, так и внутренние повреждения, их смерть наступила в результате нарушения целостности тканей головного мозга. Сам обвиняемый утверждает, что не помнит, что и как делал.

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