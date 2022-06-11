Глава администрации Кольского района: Найденные на Советском проспекте человеческие останки перезахоронят

Рабочим пришлось вызывать полицию. Фото: vk.com/kola_official51

Во время реконструкции Советского проспекта и прокладки ливневой канализации в историческом центре Колы рабочие, вскрыв асфальт, обнаружили человеческие останки. Ранее на этом месте было кладбище. Свою проверку начали следователи.

Что будет с костями, рассказал глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

- После завершения следственных действий останки будут переданы в министерство культуры Мурманской области для определения археологической ценности. Перезахоронение будет произведено на Кольском кладбище, служители храма Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Кола проведут отпевание. Хочу отметить грамотные и оперативные действия строителей, которые выполняют реконструкцию проспекта. На сроки реализации проекта данная ситуация не повлияет, - сообщил Александр Лихолат.

Напомним: в 2015 году на Советском проспекте нашли череп.

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