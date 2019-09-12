2019-09-12T12:42:17+03:00
Происшествия

В Коле дорожные рабочие устанавливали знак и нашли расколотый пополам череп

Это могут быть останки древнего жителя города
Мария ПАШЕНКОВА
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По черепу назначена судмедэкспертиза. Фото: murmansk.sledcom.ruПо черепу назначена судмедэкспертиза. Фото: murmansk.sledcom.ru
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Днем 10 сентября на проспекте Советский в Коле шли работы. Специалисты устанавливали новый дорожный знак у дома №31, под который выкопали яму и... обнаружили в ней человеческие останки.

- Это череп, расколотый на две части. Других фрагментов тела рядом не было обнаружено, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Назначена судмедэкспертиза и, возможно, к ней добавят еще и генетическую экспертизу. В СКР уточнили, что анализируются данные о пропавших без вести в Кольском районе.

Но не исключено, что были обнаружены останки колянина, жившего несколько столетий назад. Все-таки рядом находится церковь, и при ней могли быть захоронения - череп нашли на глубине.

Напомним, у станции Моккет нашли череп пропавшего грибника, а затем и его ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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