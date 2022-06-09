Вымогали деньги и угрожали расправой: в Мурманске вынесли приговор двум пассажирам такси за нападение на водителя

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

7 июня Первомайский районный суд вынес приговор двум мужчинам, который напали на 27-летнего водителя такси в Мурманске. Напомним: инцидент случился в прошлом году. Сев в машину, пьяные пассажиры тут же достали нож и стали угрожать таксисту.

- Они напали на водителя, требуя перевести деньги на их счет. Один из них угрожал ножом, а второй несколько раз ударил таксиста. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, перевел имеющиеся у него деньги на счет злоумышленников. Также они требовали наличные средства, но у северянина их не оказалось, - сообщает пресс-служба суда.

После этого злоумышленники попытались скрыться. Одного из них задержали на месте происшествия, а второго - на следующий день благодаря плану "Перехват".

В судебном заседании первый свою вину в разбое не признал, а второй - частично.

С учетом данных о личности подсудимых, один из которых ранее был судим за тяжкое преступление, обстоятельств совершения преступления, а так же смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил злоумышленника, которого поймали с поличным, к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы, а того, кто успел сбежать, - к 3,5 годам лишения свободы.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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