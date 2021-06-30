В Мурманске двое мужчин напали на водителя такси с ножом и жестоко избили его

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ - грабеж. Фото: Михаил ФРОЛОВ

27-летний житель Мурманска обратился в полицию с заявлением о грабеже.

С его слов, днем его остановили двое клиентов. Один из них, как только сел в машину, стал угрожать водителю ножом и требовать перевести ему на счет 5000 рублей. Мужчина смог перевести только 500 рублей - это были все его деньги на карточке.

- "Пассажиры" начали наносить ему удары в машине, вынудив остановить такси на улице Генералова. Водителя вытащили и продолжили избиение. Далее злоумышленники заметили, что происходящее снимает на видео проезжающий мимо автолюбитель, что их и отвлекло. Таксист смог вырваться и убежать. Заметив наряд патрульно-постовой службы, обратился к нему за помощью, - сообщила пресс-служба УМДД России по Мурманской области.

Первого злоумышленника отряд ППС задержал практически сразу. Им оказался мужичина 1988 года рождения, ранее уже судимый за разбой и наркотики. Именно он и угрожал водителю такси ножом. Второго нападавшего 1983 года рождения задержали на следующий день в результате плана "Перехват".

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ - грабеж. Максимальная санкция по ней до семи лет лишения свободы.

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