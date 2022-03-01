Расследование уголовного дела после ЧП с мурманским траулером "Скорпион" завершилось

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: zmsut.sledcom.ru

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте завершило расследование уголовного дела в отношении главного инженера ООО «Ленинградский судостроительный завод "Пелла".

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

В марте 2021 года при выполнении крановых работ с грузами мурманский траулер "Скорпион" резко накренился на правый борт, судно частично опрокинулось, его затопило. Находившиеся на борту слесарь-монтажник и маляр не смогли покинуть судно и погибли.

- Обвиняемый, вопреки техническим регламентам и установленным правилам, сам начал проведение работ, лично давая указания и команды о размещении груза массой 6,25 тонны на траловой палубе судна "Скорпион", из-за чего начальная метацентрическая высота судна уменьшилась и груз массой 3,3 тонны резко переместился с левого борта судна в район его диаметральной плоскости, - сообщили в Западном следственном управлении на транспорте.

Свою вину мужчина не признал, однако следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Известно, что траулер строился для мурманской группы компаний "ФЭСТ". Напомним: они не стали принимать судно после случившегося.

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