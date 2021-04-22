Мурманская группа компаний "ФЭСТ" не будет принимать траулер "Скорпион", на котором погибли люди

Мурманская компания не планирует принимать траулер. Фото: ОАО "Пелла"

30 марта в Ленинградской области на судоверфи "Пелла" завалился на бок строящийся для мурманской группы компаний "ФЭСТ" траулер "Скорпион". В результате ЧП погибли два человека. После всего случившегося заказчик не собирается принимать у подрядчика траулер - слишком уж много потерь. Да и какой моряк захочет ходить на судне, которое уже успело наполовину затонуть?

- Мы сейчас ведем переговоры с верфью и с другими причастными лицами о том, что поврежденное судно нам не нужно и мы не планируем его принимать. Траулер был под водой достаточно долго, все восстановительные работы, которые верфь собирается проводить, займут немало времени. Они не укладываются в сроки. Не знаю, что они теперь будут делать с траулером, - рассказал "КП-Мурманск" представитель "ФЭСТ" Иван Третьяков.

Также он отметил, что судно строилось по инвест-программе, и из-за сложившейся ситуации со "Скорпионом" компания потеряет квоту в этом году.

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