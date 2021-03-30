В Ленинградской области завалился на бок мурманский траулер "Скорпион", ищут двух человек

На месте работают экстренные службы. Фото: vk.com/sluhotradnoe

30 марта в Ленинградской области, на судоремонтом заводе "Пелла" в поселке Отрадное, завалился на бок траулер "Скорпион", который строился для мурманской группы компаний "ФЭСТ". По данным ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области, на месте происшествия работают экстренные службы, ведутся поисково-спасательные работы. Эвакуировали 78 человек, двоих еще ищут.

По поручению Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту происшествия.

- По предварительной информации, на судне производились ремонтные работы. Информация о пострадавших устанавливается. По результатам проверки при наличии оснований транспортная прокуратура примет меры прокурорского реагирования и даст оценку действиям ответственных лиц. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры, - сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнил "КП" сотрудник компании "ФЭСТ", судно находится в процессе постройки, в эксплуатацию не введено. Передать его должны были в середине этого года.

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