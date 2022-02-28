В аптеках Мурманска рассказали об изменении цен после начала спецоперации в Донбассе

Как обстоят дела с лекарствами после начала спецоперации в Донбассе рассказали фармацевты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После скачка курса доллара цены стали меняться не только в магазинах бытовой техники, но и в аптеках Мурманска. Как обстоят дела с лекарствами после начала спецоперации в Донбассе рассказали фармацевты.

Так, в одной из аптек областного центра "КП-Мурманск" сообщили, что рост цен зафиксирован еще с прошлого года.

- Переоценка идет из-за того, что меняются реестровые цены на жизненно важные препараты. Причем, идет она в меньшую сторону. Дефицита пока нет, - отметила сотрудник.

Однако в другой сетевой аптеке нам рассказали, что никаких переоценок пока что не было, распоряжений об этом тоже.

В третьей аптеке отмечают, что цены все-таки повысятся, но на новые препараты и импортные. Фармацевт посоветовала закупаться заранее, пока стоимость не поднялась.

В любом случае, губернатор Мурманской области поручил проверить изменение цен на важные товары. Факты необоснованного повышения цен будут пресекать.

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