Продавцы магазинов техники в Мурманске рассказали, как изменились цены после начала спецоперации в Донбассе

Цены выросли из-за курса доллара. Фото: Иван Макеев

С 24 февраля в магазинах бытовой техники, в том числе в Мурманске, происходят изменения. Из-за ситуации вокруг Украины вырос курс доллара, из-за этого цены подскочили вверх.

Так, в одной из популярных сетей по продаже техники стоимость товаров поднялась на 30%.

- Цены выросли из-за курса доллара, но сейчас уже немного опустились – на 10-30%. Рынок чуть успокоился. При этом ажиотажа у нас нет. Покупатели в обычном состоянии, будто ничего не произошло, - рассказал «КП»-Мурманск» менеджер одного из магазинов в областном центре.

Сотрудники магазина другой крупной сети товаров бытовой техники, наоборот, отмечают рост числа покупателей.

- Дневные планы у нас перевыполняются, людей очень много. Больше всего скупают ноутбуки, телефоны, крупную бытовую технику – телевизоры, холодильники. Цены на товары пока что не выросли, - отмечает работник сети.

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