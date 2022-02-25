В Мурманск спустя три года пришло первое судно с мойвой

В 2022 году российские рыбаки получили квоту на вылов мойвы в Баренцевом море в объеме 28 тысяч тонн. Фото: Мурманский морской рыбный порт / vk.com/fishport51

В Мурманск прибыло первое судно с долгожданной мойвой. Напомним: запрет на вылов этой рыбы в Северном бассейне длился три года - нужно было дождаться, когда ее численность восстановится.

В 2022 году российские рыбаки получили квоту на вылов мойвы в Баренцевом море в объеме 28 тысяч тонн.

- Ожидания экспертов, которые прогнозировали начало мойвенной путины на конец февраля - начало марта, подтвердились, и вечером 24 февраля в рыбный порт Мурманска прибыло первое судно с 2320 тоннами мойвы. Погрузочно-разгрузочные работы уже ведутся, - сообщили в Мурманском морском рыбном порту.

Когда рыба появится на прилавках мурманских магазинов, пока неизвестно. Стоить она может по 100 рублей за килограмм.

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