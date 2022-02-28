Губернатор Мурманской области поручил проверить изменение цен на важные товары

При необходимости к этой работе будут подключать УФАС и правоохранителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании поручил отраслевым министерствам и муниципалитетам проверять и пресекать возможные факты необоснованного повышения цен в регионе.

- Я поручаю внимательно следить за ситуацией с точки зрения изменения стоимости важнейших товаров народного потребления и продуктов. Прошу также организовать мониторинг наличия всех необходимых лекарств в аптеках, – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что при необходимости к этой работе необходимо подключать региональное Управление Федеральной антимонопольной службы и правоохранительные органы.

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