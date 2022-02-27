На обновленном здании Мурманского областного драмтеатра появились трещины

Проблемы должны будут устранить. Фото: vk.com/murmansk_public_space

В группе "Мурманск: что есть и что будет?" (16+) опубликовали фотографии с печальным состоянием здания Мурманского областного драмтеатра. Там появились трещины на барельефе и фасаде, есть проблемы с плиткой, а с крыши опасно свисают сосульки. А ведь совсем недавно в облдраме завершился масштабный ремонт.

В минстрое Мурманской области сообщили, что проблемы должны будут устранить.

- При эксплуатации недавно реконструированного здания театра обнаружено несколько замечаний к работе подрядчика. В частности на граните, которым вымощено главное крыльцо, появилась трещина. Вероятнее всего, камень повредили при уборке снега. Тем не менее, гранитную плиту заменят при наступлении благоприятных погоды силами подрядчика в рамках гарантийных обязательств. Также устранят и появившиеся на фасаде трещины, - прокомментировали "КП-Мурманск" в министерстве.

Работы по реставрации барельефа отложили до лета 2022 года. Отмечается, что во время реконструкции театра работы по его восстановлению не проводились.

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