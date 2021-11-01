Барельеф на драмтеатре в Мурманске восстановят летом 2022 года

Реконструкция драмтеатра еще не закончилась. Фото: vk.com/murman.voopik

В сентября 2021 года Мурманский областной драматический театр оказался на этапе строительной готовности. Сейчас актеры и сотрудники обживаются, чтобы к новому году встретиться со зрителем в обновленном здании.

Напомним: реконструкция началась в 2015 году и пока не завершилась. Так, внимательные северяне обратили внимание, что барельеф пока не приведен в порядок.

- Арфа цементом замазана, у мужчины дырка какая то. Странно. Забыли? - спросила в комментариях к оперативному совещанию в правительстве региона 1 ноября Елена Иванова.

- Принято решение, что восстановительные работы по барельефу Мурманского областного драматического театра целесообразно выполнить летом 2022 года в соответствии с технологическими процессам. В настоящее время проектная документация находится на корректировке после замечаний государственной экспертизы Мурманской области, - сообщили в министерстве строительства региона.

После реконструкции драма потеряла свой терракотовый цвет, став почти белой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выживший пассажир судна "Фаворит" рассказал про трагедию в Белом море. Два человека погибли, поиски еще двух продолжаются (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru