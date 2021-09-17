Обновленный Мурманский областной драмтеатр показали изнутри

Драмтеатр примет зрителей в декабре 2021 года.

Реконструкция Мурманского областного драмтеатра, начавшаяся в 2015 году, подходит к концу. забор вокруг него убрали, а внутри уже есть мрамор, паркет, сохранены мозаика, витражи и т.д.

Коллективу театра предстоит обжить обновленное здание.

- В советское время, скажем честно, на театре сэкономили. Сейчас, по сути, архитекторами, строителями, реставраторами восстановлен тот вид театра, каким он задумывался с самого начала, – торжественный и красивый, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Реконструкция драмтеатра началась в 2015 году.

Сейчас коллектив театра начнет постепенно переезжать в обновленное здание, знакомиться с новыми помещениями и техникой. В декабре увидеть результат реконструкции смогут и зрители, которые придут на спектакли.

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