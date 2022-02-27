Приговор убийцам кота Кузи в Северодвинске могут пересмотреть

Максимальный срок по статье о жестоком обращении с животными с демонстрацией в Интернете - 5 лет. Фото: личный архив

14 февраля Северодвинский городской суд вынес приговор Анне-Виктории Громович и Артему Лаврентьеву, которые жестоко убили кота Кузю. Его выкрали у матери Артема.

Артем Лаврентьев должен провести в колонии общего режима 3,5 года, Анна-Виктория Громович – 3 года 2 месяца в колонии-поселении. Обжаловать приговор им не удалось. Вторая сторона также подала апелляцию.

- От адвоката потерпевшей поступила апелляционная жалоба, чтобы Лаврентьеву и Громович назначили максимальный срок лишения свободы, - сообщили волонтеры.

Максимальный срок по статье о жестоком обращении с животными с демонстрацией в Интернете - 5 лет.

Ранее сожителей лишили родительских прав на шестилетнюю дочь.

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