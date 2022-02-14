Дочку - прабабушке, а сами – в колонию: Cуд вынес приговор убийцам кота Кузи в Северодвинске

Артем Лаврентьев помогал сожительнице издеваться на его матерью. Фото: Личный архив

Почти полгода по всей России следили за историей кота Кузи из Северодвинска. В августе 2021 года его украли сожители Анна-Виктория Громович и Артем Лаврентьев. 14-летний Кузя был любимцем матери Артема Елены Юрьевны, и пара решила отомстить женщине, замучив ее питомца.

Старенького кота пытали несколько дней: вырывали усы, ломали кости, резали, прижигали… Перечислить все, что с ним сделали, не решаются даже зооволонтеры, которые не дали истории затихнуть. Когда тело котика забрали на экспертизу, он него мало что осталось. А сын сказал матери, что Кузя выпрыгнул в окно и убежал.

Маленькая дочка пары могла видеть, как родители мучают кота. Фото: Личный архив

Что именно творили живодеры, могло бы остаться в тайне, если бы на странице Лаврентьева в «ВКонтакте» не стали один за другим появляться видеоролики с пытками Кузи. Их заметили зоозащитники и подняли шумиху. В отношении сожителей возбудили уголовные дела за жестокое обращение с животными с демонстрацией в сети, а в отношении Лаврентьева еще и за кражу (он стащил у матери банковскую карту). Так как у пары есть маленькая дочка, в СИЗО их не поместили, а только ограничили некоторые действия. Так, Артем не мог общаться с матерью и выходить из дома ночью, а Анна-Виктория была под подпиской о надлежащем поведении.

Потом женщину все-таки заключили под стражу. А все потому, что вместе с Артемом она писала Елене Юрьевне СМС с угрозами, звонила и обещала, что пожилая женщина живой из здания суда не выйдет. Также за парочку стали заступаться их знакомые, которые щедро поливали матом зооволонтеров и угрожали им. Но надо отдать должное волонтерам - они не стали прятать голову в песок и рассказали историю Кузи всей стране, создали две петиции, которые набрали небывалое количество голосов – более 300 тысяч! Подписи собирали в разных городах, и о жестоком убийстве в Северодвинске узнали знаменитости.

В последнее время в Анне-Виктории Громович было не узнать красивую женщину, какой она была еще несколько лет назад. Фото: Личный архив

Экспертиза, которая проводилась уже когда начался суд, показала, что Лаврентьев и его дама сердца вменяемы и понимали, что делают. Только вот Анна-Виктория злоупотребляет алкоголем, и на этом фоне у нее начались изменения личности. В это легко поверить, если посмотреть ее страницы в социальных сетях: еще несколько лет назад это была поэтесса, которая ухаживала за собой. А в последнее время – женщина без зубов, с фингалами под глазами, в старых халатах, в которой было невозможно узнать прежнюю Громович. «Я ужас!» - писала она сама про себя.

И вот 14 февраля Северодвинский городской суд вынес паре приговор: Артем Лаврентьев должен провести в колонии общего режима три с половиной года, Анна-Виктория Громович – 3 года 2 месяца в колонии-поселении. Как уточнили в суде, фактически они отсидят меньший срок, ведь им зачтут содержание в СИЗО и действие ограничительных мер.

Сожители еще могут обжаловать приговор, что и намерены сделать. А их дочь будет воспитывать прабабушка. К слову, Громович в зале суда говорила, что решила убить кота из-за того, что тот якобы приходил в кровать к девочке и тряс своими гениталиями у нее над лицом.

До того, как начались проблемы с алкоголем, Анна-Виктория хорошо выглядела. Фото: Личный архив

- Свекровь любила Кузьму Ссаныча больше, чем внуков, - возмущалась женщина.

Приговор для Громович и Лаврентьева прозвучал не самый суровый - они могли лишиться свободы на пять лет.

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