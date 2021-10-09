«Она любит его больше, чем внуков»: житель Северодвинска вместе с многодетной сожительницей неделю пытал кота матери

Кота Кузю мучили почти месяц.

Подписанные на Ирину и Сергея Кольцовых (имена изменены) из Северодвинска их друзья были в ужасе, когда на страницах сожителей в «ВКонтакте» одно за другим стали появляются душераздирающие видео. Камера снимала рыжего кота, который истошно орал от пыток. Подпись к видео – «Елене Юрьевне посвящается»…

«Обожаю его мучить»

Елена Юрьевна – мама Сергея, Кузя жил у нее 14 лет. Холеный кот с бело-рыжей мордочкой, любимец семьи. Правда, как оказалось, не всех ее членов.

Сергей вместе со своей сожительницей выкрали кота и мучили его больше месяца. Все сделанное перечислять не будем, но живодеры прокалывали ему уши, били, прижигали, ломали кости… И смаковали подробности, записывая видео.

Сергей помогал сожительнице мучить кота.

- Где ты была, когда твоего кота мучили? Он пропал, а на самом деле был у меня. Почему ты не слышала его раздирающий крик? Он звал тебя на помощь. Ты была близко, но не слышала его мучительные вопли. Обожаю его мучить! – говорит в одном из видео Ирина.

В конце одного из роликов живодеры разместили портрет кота с надписью «Кузьма Ссаныч. Пал смертью храбрых», «А он умирает. Ему больно! У него сломан хвост и лапы. У него насквозь проколот носик. У него сотрясение».

Украл и кота, и карту

Сложно сказать, думала ли пара, какой общественный резонанс вызовет своими действиями, в сеть попали 5 видео с Кузей – первые были опубликованы еще в августе. Но их действия заметили, и возмущение людей по всей стране стало расти, как снежный ком.

Полиция задержала супругов и забрала то, что осталось от кота. 1 октября в отношении Кольцовых возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, совершенном группой лиц с публичной демонстрацией в интернете.

— 21 сентября в популярной социальной сети были размещены видеозаписи жестокого обращения с животным со стороны двух жителей города Северодвинска. По данному факту сотрудниками полиции незамедлительно были начаты проверочные мероприятия. Установлены личности предполагаемых злоумышленников. Мужчина и женщина 1985 и 1983 годов рождения были разысканы в городе Архангельске и доставлены в Северодвинск. Кроме того, были обнаружены останки животного, которые направлены на экспертизу, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

Сейчас Сергей находится под домашним арестом до 26 ноября, ему запретили покидать дом с вечера утра и как-либо общаться с матерью. К слову, в отношении мужчины возбудили еще одного уголовное дело – по статье «Кража»: он мог украсть у родственницы банковскую карту. Ирина отпущена из-под стражи под обязательство по явке.

Ирина жила со свекровью в коммуналку, они часто ругались.

Два сыночка и лапочка-дочка

Зоозащитники создали петицию, требуя наказать Сергея и Ирину по всей строгости. Тем более, что есть еще одно отягчающее обстоятельство: Ирина – многодетная мать. Двух сыновей от первого брака воспитывает отец, в сожительстве с Сергеем она родила дочь.

Из-за этого факта зоозащитники требуют лишить Ирину родительских прав. Они утверждают, что на одном из видео слышен детский голос, поэтому не исключено, что Кузю мучили на глазах у детей. Под этим требованием подписались уже 76 тысяч человек.

Зачем же сын вместе с любимой женщиной так жестоко поступил с пожилой матерью? Основная версия на данный момент – у Ирины были напряженные отношения с Еленой Юрьевной. Женщины жили вместе («через коридор» - писала Ирина в «ВКонтакте») и часто ругались. Елене Юрьевне не нравилось, что сын и его женщина выпивают, не работают. В один из дней Сергей и его сожительница украли Кузю, чтобы отомстить пенсионерки «за все». Молодая женщина считала, что ее «свекровь» любит кота больше, чем внуков.

- На домашних видео, размещенных на страницах Сергея, мы наблюдаем, что для развития и проживания ребенка не созданы условия: в квартире грязь, хаотически брошенные вещи. Мать возбуждена, порывиста в движениях, отмечается шаткость походки, речь аффективно заряжена, бросается в глаза неадекватность поведения для текущей ситуации, - пишут петиции зоозащитники.

Еще в феврале Ирина писала, что кот обречен.

Намекала еще в феврале

К слову, Ирину в Северодвинске знают хорошо. Она писала стихи, активно изливала душу в социальных сетях. Так, в «ВКонтакте» она посвятила несколько постов бывшему мужу и его новой жене, которые воспитывают двух детей. Ирина пишет, что требует встреч с сыновьями.

В апреле этого года женщина рассказала, что сожгла все свои стихи, издания, где ее печатали, грамоты и т.д.

- Все! Я устала корить себя в том, что променяла семью и детей на свое небезупречное и никому не нужное творчество! Долой! Больно, конечно... Всю жизнь... этому посвятила... Всю себя отдавала... И семью забыла, - написала Ирина.

В феврале 2021 года женщина выложила на своей странице фотографии с синяками на лице (вероятно, ее побил ее сожитель) и несколько странных постов, в которых рассказывает, что кот часто приходил в комнату, где жили Ирина, Сергей и дочка, она его прогоняла, из-за чего случались скандалы с рукоприкладством. Уже тогда она угрожала расправиться с котом: «А этот уже обречен», - написала женщина 15 февраля.

Видео истязания Кузи до сих пор есть в сети, на страницах Ирины в сетях продолжают, как град, сыплются угрозы и обвинения. Сожителям грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Средняя зарплата в Мурманской области составляет 73719 рублей. Самые высокие зарплаты - в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru