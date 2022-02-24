Убийцы кота Кузи в Северодвинске пытались обжаловать приговор

Сожители пытались обжаловать приговор. Фото: личный архив

14 февраля Северодвинский городской суд вынес приговор сожителям Анне-Виктории Громович и Артему Лаврентьеву. Прошлым летом они украли у матери Артема 14-летнего кота Кузю и замучили его до смерти, а видео с пытками выложили в сеть.

Как объясняла Громович, на это она пошла для того, чтобы отомстить свекрови, с которой часто ругалась. Пожилой женщине не нравилось, что сын и его сожительница не работают, пьют, она не принимала их общую дочь.

Суд постановил, что Артем Лаврентьев должен провести в колонии общего режима три с половиной года, Анна-Виктория Громович – 3 года 2 месяца в колонии-поселении. Как уточнили в суде, фактически они отсидят меньший срок, ведь им зачтут содержание в СИЗО и действие ограничительных мер.

Сожители пытались обжаловать приговор, но судебный акт был оставлен без изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru