Убийц кота Кузи в Северодвинске лишили родительских прав

Громович - многодетная мать, у нее есть два сына и дочка. Фото: Артем КИЛЬКИН

14 февраля Северодвинский городской суд вынес приговор сожителям Анне-Виктории Громович и Артему Лаврентьеву, которые жестоко убили 14-летнего кота Кузю. Его они выкрали у матери Артема, пытали несколько дней, а видео истязательств выложили в сеть.

Суд постановил, что Артем Лаврентьев должен провести в колонии общего режима три с половиной года, Анна-Виктория Громович – 3 года 2 месяца в колонии-поселении. Обжаловать приговор у них не получилось.

Громович - многодетная мать, у нее есть два сына от одного мужчины (дети живут с ним), и дочка от Лаврентьева.

- Пару лишили родительских прав на общую дочь. Сейчас она ходит в детский садик, живет у прабабушки, - сообщили зоозащитники.

28 марта суд рассмотрит вопрос о лишении родительских прав в отношении сыновей Громович.

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