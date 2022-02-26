Завершены поиски 16-летнего подростка из Мурманска

Юношу нашли живым. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске завершились поиски пропавшего подростка. Михаил Елизаров ушел из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 20 февраля. Почти неделю было не известно, где он находится и все ли с ним в порядке.

К счастью, юношу нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас" (12+). Где северянин пропадал не уточняется.

Напомним: в Мурманске пропал 28-летний мужчина в черной куртке. Валерий Машков ушел из дома 11 февраля.

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