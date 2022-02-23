В Мурманске пропал 28-летний мужчина в черной куртке

Местонахождение северянина не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 28-летнего Валерия Машкова. Молодой человек ушел из дома (проспект Кольский, 114/1) 11 февраля. С тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 169 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые.

Был одет в черную куртку с белой шнуровкой на капюшоне, черные спортивные штаны, кроссовки.

Всех, кто может помочь в поиске Валерия, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас" (12+): +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

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