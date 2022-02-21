В Мурманске ищут пропавшего подростка из центра помощи детям

Всех, кто может помочь в поисках Михаила, просят позвонить в полицию или в ПСО "МурманСпас". Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске с 20 февраля ищут 16-летнего Михаила Елизарова. Подросток ушел из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Старостина, 91). Его местонахождение неизвестно.

Молодой человек был одет в зеленую куртку, белую кофту, синие джинсы с потертостями и темную шапку.

Всех, кто может помочь в поиске Михаила, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас" (12+): +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: завершены поиски пропавшего почти три года назад жителя Североморска. Следователи рассказали, где нашли тело Игоря Климова.

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