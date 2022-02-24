В Мурманске снова попробуют выбрать главу администрации

Голосование назначено на 28 марта. Фото: gov-murman.ru

С сентября 2021 года Мурманск без главы администрации, действующего на постоянной основе. Тогда Евгений Никора досрочно ушел в отставку, так как избрался в Мурманскую областную Думу. Врио стала Валентина Доцник, которая находится на посту до сих пор.

На конкурс по замещению должности претендовали двое - вице-губернатор Юрий Сердечкин и бывший глава авиалесоохраны Алексей Лукичев. Со вторым кандидатом возникли трудности из-за его возраста. В итоге к концу 2021 года нового главу администрации не выбрали.

На заседании 24 февраля Совет депутатов снова объявил о проведении конкурса на замещение должности главы администрации областного центра. Голосование назначено на 28 марта.

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