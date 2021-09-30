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Политика30 сентября 2021 12:09

Совет депутатов Мурманска выбрал врио главы администрации

Евгений Никора досрочно сложил полномочия
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Депутаты поддержали на пост врио главы администрации Валентину Доцник, которая ранее была первым заместителем главы администрации. Фото: murman.tv

Депутаты поддержали на пост врио главы администрации Валентину Доцник, которая ранее была первым заместителем главы администрации. Фото: murman.tv

В повестке внеочередного заседания Совета депутатов Мурманска 30 сентября стояли вопросы о досрочном сложении полномочий главы администрации Евгения Никоры и об избрании временного исполняющего.

Депутаты поддержали на пост врио главы администрации Валентину Доцник, которая ранее была первым заместителем главы администрации.

- Знаю Валентину Александровку не один десяток лет. На всех должностях вас всегда отличал высокий профессионализм, порядочность, считаю, вы достойны занимать эту должность, - отметил Михаил Белошеев.

Он также досрочно сложил полномочия, так как вместе с Никорой избрался в облдуму.

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