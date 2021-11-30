Прокуратура Мурманской области: "65 лет - это ограничение для муниципальной службы"

Для ряда руководящих должностей есть возрастной ценз. Фото: murmansovet.ru

30 ноября Совет депутатов Мурманска намерен выбрать главу администрации. Напомним: в сентябре Евгений Никора досрочно сложил полномочия после избрания в Мурманскую областную Думу.

Кандидатов на кресло оказалось двое - Юрий Сердечкин и Алексей Лукичев. Уже после выступления Лукичева перед депутатами нашлась проблема: оказалось, что он старше 65 лет, в то время как для ряда руководящих должностей есть возрастной ценз.

- 65 лет - это ограничение не только при поступлении на муниципальную службу, но и для работы на отдельных должностях, - прокомментировала представитель прокуратуры Мурманской области.

При этом она добавила, что горсовет должен сам сделать выбор в соответствии со своим порядком работы.

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