Евгений Никора: "Я продолжу служить Мурманску уже в новой должности"

В прощальном слове перед уже бывшими коллегами по горсовету он поблагодарил их за совместную работу. Фото: Администрация города Мурманска

30 сентября на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска Евгений Никора досрочно сложил полномочия главы администрации, так как избрался депутатом Мурманской областной Думы.

В прощальном слове перед уже бывшими коллегами по горсовету он поблагодарил их за совместную работу. И рассказал, чем ему запомнилась эта должность.

- Я помню свои ожидания в начале работы, но ожидал некоторые вызовы. Приведу два примера. Через три дня после вступления в должность ко мне пришли родители с маленьким ребенком, у которого было тяжелое заболевание. Вы знаете эту историю. Та сумма, которая требовалась на лечение, на мой взгляд, была неподъемная. Мне было тяжело что-либо обещать. И я ничего не обещал кроме того, что сделаю все, чтобы помочь. Я сохранял веру в людей, живущих в Мурманске. Прошло семь месяцев, и сумма была собрана. Потом наш регион и весь мир постигла драматическая история - пандемия. К ней мы были не готовы, но она показала, насколько сильные люди живут в Мурманске. Переходя на работу с должности главы администрации и в облдуму я продолжаю служить Мурманску, - отметил Евгений Никора.

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