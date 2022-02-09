В 2022 году в Мурманской области ожидается мойвенная путина

Вылов должен начаться весной.
Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Минувший год порадовал жителей Мурманской области хорошим уловом горбуши. В 2022 году пришла очередь мойвы. Как сообщили "КП"-Мурманск" в Мурманском морском биологической институте, мойвенной путине быть, как как количество рыбы вновь выросло. Вылов должен начаться весной.
- В 2022 году объемы общего допустимого улова мойвы для России и Норвегии составляют 70 тысяч тонн. Конкретно для Баренцева моря на российской стороне - 28 тысяч тонн, - рассказал замдиректора по науке ММБИ Денис Моисеев.
Несколько лет вылов мойвы был запрещен, нужно было дождаться восстановления численности рыбы. Последний раз путина была в 2018 году. В этом году ее стоит ждать уже весной.
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