В 2021 году запретили промысел мойвы в Баренцевом море

Мойву в 2021 году в Баренцевом море ловить не будут. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже сейчас найти мойву в магазинах Мурманской области очень трудно, а в следующем году, кажется, можно будет совсем о ней забыть. Традиционная путина в этом году не началась, да и этой зимой ее ждать не приходится.

Смешанная российско-норвежская комиссия приняла решение запретить промысел мойвы в Баренцевом море в 2021 году. Причина - низкие ее запасы. А ведь если ее не будет хватать, упадет улов и других рыб, которые в основном ею питаются. Речь идет прежде всего о треске.

- Интересно, что Норвежская федерация судовладельцев Fiskebåt критически относится к решению СРНК о запрете промысла мойвы и сомневается в том, что обследование было достаточно исчерпывающим, ведь в этом году изыскательские работы с российской стороны были отложены, - сообщили в Мурманском рыбном порту. - В прошлом году, кстати, изыскания российских ученых по мойве тоже были преждевременно прерваны.

В 2018 году в Баренцевом море российские суда выловили почти 65 тысяч тонн мойвы.

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