В Мурманске здание, где находилась «Громада», продали частной компании

Для северян это повод задуматься, а откроется ли здесь баня, как обещали в мэрии? Фото: novosti-murmanskoy-oblasti.ru

Здание на улице Щербакова, 9 в Мурманске, где находился банно-оздоровительный комплекс "Громада", ранее принадлежал АО "Здоровье", которое в свою очередь подчиняется администрации города. Но недавно объект был продан частной компании - ООО «Фикс Прайс Центральный».

Для северян это повод задуматься: а откроется ли здесь баня, как обещали в мэрии? Ведь к 2023 году мурманчанам обещали дать возможность снова сходить в парные.

- В договоре купли-продажи предусмотрены обязательства по созданию условий для бытового обслуживания населения. Это организация в покупаемом объекте услуг бани общего пользования, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, с возможностью единоразового пребывания не менее 50 посетителей. Данное обязательство может быть исполнено покупателем, в том числе путем предоставления здания либо его части во временное владение и пользование хозяйствующему субъекту, который примет на себя исполнение данного обязательства. Обязательство действует в течение 5 лет с момента введения в эксплуатацию реконструированного и отремонтированного здания, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.

Напомним: в здании на Щербакова нашли опасные переделки, из-за которых и закрыли "Громаду".

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