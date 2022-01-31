Андрей Чибис: школы в Мурманской области пока не будут переводить на дистанционное обучение

В Мурманской области с 1 февраля половина работников государственных и муниципальных учреждений переходит на удаленку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с 1 февраля половина работников государственных и муниципальных учреждений переходит на удаленку. Также в правительстве региона призвали руководителей различных коммерческих структур также работать в этом направлении.

- Мы не будем на этом этапе вводить дополнительные каникулы или дистанционное обучение, чтобы родители могли ходить на работу, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

При этом свыше 100 классов в Мурманской области ушли на дистанционное обучение, так как в них были выявлены заболевшие. Напомним: в пять раз выросло число детей, заразивших коронавирусом.

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