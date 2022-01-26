В Мурманской области 103 класса перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Об этом "КП"-Мурманск сообщили в региональном оперштабе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области накаляется обстановка по коронавирусу. Из-за роста заболевших опасной инфекцией перешли на дистанционное обучение 103 класса. Удаленка коснулась 93 образовательных учреждений Заполярья. Об этом "КП"-Мурманск сообщили в региональном оперштабе.

Так, до 31 января будут получать знания в онлайн-формате учащиеся Мурманского академического лицея, Кадетской школы и гимназии №7. До 4 февраля будет закрыта гимназия №1 в Полярных Зорях.

В школе №2 Колы на дистанционном обучении находятся только классы с выявленными заболевшими ковидом.

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