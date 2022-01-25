Мурманский академический лицей ушел на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Мурманской области ситуация по коронавирусу оставляет желать лучшего. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ситуация по коронавирусу оставляет желать лучшего. Регион побил суточный рекорд по приросту заболевших, а у 40% заразившихся северян выявлен штамм омикрон.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки уходят на дистанционное обучение образовательные учреждения. Так, на удаленку уходит Мурманский академический лицей.

- Для предотвращения распространения ОРВИ, гриппа, коронавируса, сохранения здоровья обучающихся и педагогов, на основании приказа комитета по образованию администрации Мурманска, обучение в лицее с 25-го по 31 января будет организовано с использованием дистанционных технологий, - сообщили в лицее.

Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе регионального минобразования, также на дистанционное обучение временно переводят многие классы других образовательных учреждений Заполярья.

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