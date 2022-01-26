Заболеваемость коронавирусом среди детей в Мурманской области выросла в пять раз

Как сообщалось ранее, количество зараженных выросло на 58,5 %. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области резко выросла заболеваемость коронавирусом. Как сообщалось ранее, количество зараженных выросло на 58,5 %.

- В возрастной структуре сохраняет высокую позицию взрослое население от 18 до 29 лет. Это общероссийский тренд. Высокий показатель заболеваемости в категории населения 60+. Сохраняется и тенденция по росту заболеваемости детского населения. Показатель увеличился в пять раз по сравнению с прошлой неделей. В основном болеют школьники. Мы прогнозируем дальнейший рост новых случаев, – сообщил главный санитарный врач Мурманской области Александр Сергеев.

Напомним: 40% вновь заболевших коронавирусом заразились штаммом "омикрон".

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