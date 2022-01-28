Обвиняемого по делу о крушении "Онеги" отпустили из-под домашнего ареста

Тамбовцев теперь может выходить на улицу, однако ему запретили определенные действия. Фото: Алексей Бакуменко

В августе 2021 года задержали заместителя председателя по эксплуатации флота РК им. М. И. Калинина Артема Тамбовцева, которому вменяют ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На данный момент он главный обвиняемый по делу о крушении ярусолова "Онега" и гибели 17 моряков.

С августа Тамбовцев находился под домашним арестом, однако 25 января мера пресечения была изменена хотя следствие настаивало на ее продлении.

- Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под домашним арестом, просили отказать в его удовлетворении либо избрать запрет определенных действий. Вместе с тем, представленные материалы, неоднократные указания в ходатайствах одних и тех же оснований, пояснения следователя, входящего в состав следственной группы из 19 человек, дают основания для усмотрения неэффективной организации расследования уголовного дела. Прокурор в судебном заседании полагал, что следует отказать в удовлетворении ходатайства следователя, так как оно необоснованно и немотивированно, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Тамбовцев теперь может выходить на улицу, однако ему запретили определенные действия. В том числе пользоваться любыми средствами связи от телефона до мессенджеров, Интернетом, общаться с с лицами, проходящими по настоящему уголовному делу.

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