Артему Тамбовцеву продлили содержание под домашним арестом

Под домашним арестом Тамбовцев будет находиться до 2 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

28 декабря Октябрьский районный суд Мурманска продлил содержание под стражей заместителю председателя по эксплуатации флота РК им. М. И. Калинина Артему Тамбовцеву.

Напомним: его задержали в августе этого года в рамках расследования уголовного дела по крушению ярусолова «Онега» и вменяют ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

- Прокурор и потерпевшие, посетившие судебное заседание, также поддержали заявленное ходатайство. Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под домашним арестом, просили изменить избранную меру на запрет на определенные действия либо изменить место исполнения меры пресечения, - сообщили в Октябрьском суде.

Под домашним арестом Тамбовцев будет находиться до 2 февраля.

Напомним: 28 декабря исполнился год с момента трагедии в Баренцевом море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru