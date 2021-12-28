Артему Тамбовцеву продлили содержание под домашним арестом

Под домашним арестом Тамбовцев будет находиться до 2 февраля.
Фото: Артем КИЛЬКИН
28 декабря Октябрьский районный суд Мурманска продлил содержание под стражей заместителю председателя по эксплуатации флота РК им. М. И. Калинина Артему Тамбовцеву.
Напомним: его задержали в августе этого года в рамках расследования уголовного дела по крушению ярусолова «Онега» и вменяют ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
- Прокурор и потерпевшие, посетившие судебное заседание, также поддержали заявленное ходатайство. Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под домашним арестом, просили изменить избранную меру на запрет на определенные действия либо изменить место исполнения меры пресечения, - сообщили в Октябрьском суде.
Под домашним арестом Тамбовцев будет находиться до 2 февраля.
Напомним: 28 декабря исполнился год с момента трагедии в Баренцевом море.
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