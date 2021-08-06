Задержанного по делу «Онеги» зампредседателя рыболовецкого колхоза отправили под домашний арест

28 декабря в Баренцевом море погибли 17 членов экипажа «Онеги», только двое спаслись. Фото: Алексей Бакуменко

На этой неделе стало известно о задержании заместителя председателя по эксплуатации флота рыболовецкого колхоза им. М.И. Калинина. Он проходит подозреваемым по делу о крушении ярусолова «Онега» 28 декабря 2020 года в Баренцевом море.

Напомним: по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Октябрьский районный суд рассмотрел меру пресечения для задержанного и отправил его под домашний арест.

- Мера пресечения будет действовать два месяца, - уточнили в суде.

28 декабря в Баренцевом море погибли 17 членов экипажа «Онеги», только двое спаслись.

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