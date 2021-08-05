В исправительную колонию в Ревде пытались передать сим-карты в сканвордах

В переплетах были обнаружены три спрятанные сим-карты. Фото: пресс-служба УФСИН по МО

Сотрудники УФСИН Мурманской области пресекли попытку передачи в колонию партии сим-карт. Инцидент произошел в исправительной колонии строгого режима № 23 поселка Ревда.

Житель Мурманска отправил на имя одного из заключенных бандероль с журналами сканвордов. При досмотре почтового отправления сотрудников отдела безопасности ИК заинтересовали журналы.

- В переплетах были обнаружены три спрятанные сим-карты. По данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Напомним: в колонию в Мурмашах прилетел квадрокоптер с загадочным свертком. Летательный аппарат перехватить не удалось, однако запрещенную посылку отыскали в кустах.

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