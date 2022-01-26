В Мурманске иностранца, из-за которого в ДТП погибла девушка, оставили под стражей

Поэтому до марта 2022 года молодой человек будет находиться в следственном изоляторе. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около двух часов ночи 6 октября на проспекте Кольском в Мурманске произошла смертельная авария. Водитель Kia превысил скорость и не справился с управлением, машина врезалась в световую опору, после чего ее выкинуло на склон спуска.

На месте погибла 20-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Водитель выжил. В его отношении возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Обвиняемый свою причастность к данному происшествию не оспаривает, ранее не судим, просил освободить его из-под стражи. Вместе с тем, суд согласился с позицией следователя и пришел к выводу, что менее строгая мера пресечения не будет способствовать расследованию, поскольку Ю. может уехать из России, так как является гражданином другого государства, в Мурманской области родственников и регистрации у него нет, - сообщили в Первомайском районном суде Мурманска.

Поэтому до марта 2022 года молодой человек будет находиться в следственном изоляторе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru