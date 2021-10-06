Стали известны подробности ДТП в Мурманске с погибшей девушкой

Водителя иномарки увезли в больницу, пассажирка погибла на месте. Фото: vk.com/murmanskgroup

Около двух часов ночи на Кольском проспекте в Мурманске с дороги вылетела Kia, в которой находились два человека. Машина врезалась в световую опору, а затем улетела на склон спуска. В аварии погибла молодая пассажирка иномарки.

- В районе дома № 142 водитель Kia, двигаясь со стороны улицы Кооперативная в сторону улицы Беринга, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору справа по ходу движения. В результате ДТП пассажир погибла на месте, водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: из-за аварии было нарушено движение троллейбусов в южной части города.

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