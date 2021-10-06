Попавший в смертельную аварию на Кольском проспекте в Мурманске водитель был трезв

Как уточнили в УГИБДД по Мурманской области, в момент ДТП молодой человек был трезв. Фото: vk.com/murmanskgroup

Около двух часов ночи 6 октября на проспекте Кольском в Мурманске произошла смертельная авария. Водитель Kia превысил скорость и не справился с управлением, машина врезалась в световую опору, после чего ее выкинуло на склон спуска.

На месте погибла молодая девушка-пассажир, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как уточнили в УГИБДД по Мурманской области, в момент ДТП молодой человек был трезв.

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