Атомный ледокол «Сибирь» направляется в Мурманск

Через несколько дней после прибытия в Мурманск судно выйдет в первый рабочий рейс. Фото: "МедиаПалуба"

13 января атомный ледокол «Сибирь» направился из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. Переход займет 8-9 дней.

«Сибирь» - первый серийный универсальный ледокол ФГУП «Атомфлот». Его длина 173,3 метра, ширина – 34 метра. Скорость хода составляет 22 узла по чистой воде, а максимальная ледопроходимость равна 2,9 метра.

Через несколько дней после прибытия в Мурманск судно выйдет в первый рабочий рейс. В это время продолжится тестирование и мониторинг всех судовых систем.

- Экипаж серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» укомплектован опытными судоводителями, которые проработали и хорошо знают маршрут перехода, – отметил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В настоящее время в Северном и Норвежском морях наблюдаются неблагоприятные погодные условия: порывы ветра достигают 30 м/с. Штаб морских операций предприятия предоставит капитану рекомендации для безопасного прохождения по маршруту.

Местом эксплуатации судна станет западный сектор Арктики - Обь-Енисейский район Карского моря.

Отметим, что первый ледокол проекта 22220 заложили 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся в сентябре 2017-го. И только 24 декабря 2021 года состоялось подписание акта приема-передачи первого серийного универсального атомного ледокола ФГУП «Атомфлот».

Свое название новый универсальный атомный ледокол получил в честь выведенного в 1992 году из эксплуатации атомохода «Сибирь». Тот в 1978 году впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск – Дудинка.

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