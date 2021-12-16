Докеры в Мурманске перевели дневной заработок семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Мурманчане не остались в стороне от чужого горя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Докеры Мурманского морского рыбного порта не остались в стороне от горя десятков семей в Кузбассе. Напомним: из-за взрыва и пожара на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек, в том числе 6 спасателей.

- Пока следователи разбираются, кто виноват в случившемся, Российский Красный Крест объявил сбор средств в помощь пострадавшим. На этот призыв откликнулись и сотрудники Мурманского морского рыбного порта. Бригадиры докеров Геннадий Аксенов, Вячеслав Андреев, Иван Карачев и Владимир Янчин выступили с предложением перевести пострадавшим и семьям погибших свой дневной заработок, - рассказали в ММРП. - Эту инициативу поддержали и другие сотрудники перегрузочного комплекса ММРП и остальных подразделений порта.

Благодаря этому было собрано несколько десятков тысяч рублей. В 2018 году докеры также отдали свой дневной заработок пострадавшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

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