Михаил Мишустин про атомный ледокол «Арктика»: «Это произведение искусства»

Ледокол "Арктика" был торжественно принят в состав флота. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

21 октября в Мурманске состоялась торжественная передача головного ледокола проекта 22220 «Арктика» «Атомфлоту». Атомоход нового поколения прибыл в порт-приписки Мурманск на прошлой неделе.

Длина ледокола нового поколения - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Наша страна - бесспорный лидер в освоении северных территорий, мы гордимся, тем, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокольный флот. И сейчас в его состав принят еще один универсальный атомный ледокол «Арктика», он станет головным из пяти судов: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Уникальная серия, предназначенная для работы на Северном морском пути, - отметил на торжественном мероприятии премьер-министр Михаил Мишустин. - У ледокола – инновационное оборудование, мощный двигатель, это позволяет испытывать его везде: во льдах, на воде, на глубоководных и мелководных трассах. Строительство «Арктики» потребовало больших усилий и слаженных работ. Первый этап совпал с введением антироссийских санкций, ледокол был создан на российских верфях – это еще одно подтверждение больших возможностей российских ученых и специалистов атомного судостроения. Серия ледоколов позволит в полной мере раскрыть потенциал Севморпути, усилить интерес международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией. И, конечно, обеспечит первенство России в Арктике.

Михаил Мишустин принял участие в торжественной приемке ледокола "Арктика". Фото: government.ru

«Арктику» построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, а перед тем, как зайти в Мурманск, он прошел ледовые испытания – дошел до Северного полюса. За 21 сутки - почти 4,8 тысячи морских миль. Построили атомоход по заказу госкорпорации «Росатом».

На атомоходе нового поколения торжественно подняли триколор. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Это уникальный по своим характеристикам атомный ледокол, он стал флагманским кораблем «Атомфлота». По дороге сюда, в Мурманск, он уже прошел четыре моря: Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево. В 1977 году атомный ледокол с таким же названием первым из надводных судов достиг Северного полюса (в честь него назван новый атомоход. – Ред.). Впереди наш ледокол ожидает большая работа по развитию Северного морского пути. Уже идет работа на Балтийском заводе над «Сибирью» и «Уралом», заложена «Якутия», на верфях завода «Звезда» будет заложен ледокол «Лидер» (стоимость почти 127 миллиардов рублей, станет самым большим атомоходом в мире. – Ред.). И это подтверждение бесспорного лидерства России в Арктическом регионе. Этот ледокол – произведении искусства, чудо инженерной мысли, внутри него бьются два мощных сердца – атомных реактора РИТМ-200, которые по своим характеристика являются лучшими в мире, - подчеркнул генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Ледоколы нового поколения, в том числе и «Арктика», помогут побить советский рекорд по грузоперевозкам по Северному морскому пути. Как отметил Алексей Лихачев, в этом году планируется достигнуть отметки в 31 миллион тонн грузов.

Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200». Фото: government.ru

Стоимость «Арктики» - 37 миллиардов рублей. Ледокол способен проводить огромные танкеры без дополнительной помощи и сопровождать суда с углеводородным сырьем с месторождений. В планах у госкорпорции, выйти на круглогодичную навигацию по Севморпути, тем более, что уже проводятся сверхранние майские рейсы.

Ледоколы нового поколения, в том числе и «Арктика», помогут побить советский рекорд по грузоперевозкам по Северному морскому пути. Фото: government.ru

- Наш новый атомный ледокол получил название «Арктика». А это значит, что у наших заслуженных атомоходов будет смена. А у страны – значительное преимущество в Арктике. Почетно быть капитаном, членом первого экипажа головного универсального атомного ледокола. Убежден, что нам будет по силам стать достойными преемниками лучших традиций экипажей атомоходов. Уверен, что в нашей стране будет вскоре построена серия новых мощных атомных ледоколов. От имени всех работников предприятия я благодарю руководство страны за активную поддержку атомного ледокольного флота, - отметил капитан ледокола «Арктика» Александра Спирин.

На навигацию «Арктика» выйдет уже в декабре.

СПРАВКА «КП»

ТТХ ледокола «Арктика»

Длина ледокола нового поколения - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн, мощность – 60 МВт (на валах); скорость хода – 22 узла (по чистой воде); осадка – 10,5 м/8,65 м; максимальная ледопроходимость – 2,9 м; водоизмещение – 33 540 т; расчетный срок службы – 40 лет; численность экипажа – 53 человека.

Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск на воду – 16 июня 2016 года.

Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200» мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна.

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