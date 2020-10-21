В Мурманске на ледоколе «Арктика» подняли государственный флаг

На поднятие государственного флага прибыл премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

21 октября состоялась торжественная приемка головного ледокола проекта 22220 «Арктика», который на прошлой неделе пришел в порт-приписки Мурманск. На поднятие государственного флага прибыл премьер-министр Михаил Мишустин.

- Наша страна - бесспорный лидер в освоении северных территорий. Мы гордимся, что Россия единственной в мире смогла построить атомный ледокольный флот. «Арктика» станет головным ледоколом серии подобных пяти ледоколов, готовятся к постройке «Сибирь», «Якутия», «Урал» и «Чукотка». Это уникальная серия, создаваемая для работы на Севморпути. На ледоколе стоит уникальное оборудование. Первый этап строительства “Арктики” совпал с введением антироссийских санкций. Ледокол был построен на них российских верфях Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Эта серия позволит увеличить. интенсивность движения по транзитному коридору между Россией и Азией. Успехи нашей страны в атомной отрасли - это заслуга профессионалов. Новому ледоколу «Арктика » пожелаем семь футов под килем, - рассказал на мероприятии председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

После торжественной части запланировано обсуждение потенциала Северного морского пути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барк «Седов» встал на швартовку у морского вокзала в Мурманске. Можно ли будет посетить барк «Седов» в Мурманске (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru