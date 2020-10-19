Барк "Седов" встал на швартовку у морского вокзала в Мурманске

Барк "Седов" ошвартовался у пирса дальних линий, но путь к нему закрыт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Белоснежный красавец с гордо поднятыми парусами - барк "Седов" стоит у морского вокзала в Мурманске. Мы ждали его год, ведь в последний раз парусник заходил в наш порт в августе прошлого года.

В этот раз "Седов" совершал переход из Владивостока в Калининград в рамках экспедиции в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями. В пути барк находится с августа, на борту среди более чем сотни курсантов - 30 студентов из Мурманского государственного технического университета.

- Впечатления очень яркие, особенно когда видишь наших ребят. Уже второй год мы возобновили практику, а этом году студенты прошли Севморпуть, они уже закаленные моряки, - отметил на торжественной встрече губернатор Андрей Чибис. - Здорово, ярко, классно, что "Седов" у нас.

Среди курсантов на борту барка - 30 студентов МГТУ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске легендарный парусник пробудет ориентировочно до 25 октября. Увы, посетить его нельзя. Как уточнил губернатор, в целях безопасности курсантов и из-за непростой эпидобстановки по коронавирусу, трап будет закрыт. Надеемся, что следующем году барк вернется, и северяне смогут пройтись по его палубе.

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