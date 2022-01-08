Судьба самого известного недостроя в Мурманске не решена

Этот многоэтажный дом, не доведенный до конца, не раз попадал в новости из-за несчастных случаев на его территории. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Мурманске много недостроек, но самый, пожалуй, известный и большой находится у спуска от остановки "Улица Кооперативная" к улице Беринга. Этот многоэтажный дом, не доведенный до конца, не раз попадал в новости из-за несчастных случаев на его территории.

Так, в 2019 году в шахту лифта сорвался подросток. А в 2015 году девушка сломала позвоночник во время экстремальных прыжков. "КП"-Мурманск" обратилась в администрацию города, чтобы узнать, есть ли планы на то, чтобы недострой снесли.

- Объект незавершенного строительства «Здание среднего специального морского технического училища на 1200 мест», расположенный в районе дома 81 на проспекте Кольский, не включен в реестр муниципальной собственности города Мурманска. В адрес собственника комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска был направлен запрос о планах в отношении объекта. По информации владельца, решение не принято: вопрос о дальнейшем его использовании находится в стадии рассмотрения, - уточнили в мэрии.

Сейчас здание окружает забор, а также заходил вопрос, что надо его обнести колючей проволокой.

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